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24 жовтня 2020, 10:38 31

Дубінський: В Борщагівській ОТГ комісія грубо порушила Виборчий кодекс. Буде правова реакція (ВІДЕО)

24 жовтня 2020, 10:38 31
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Нардеп оприлюднив відеозапис порушення
Нардеп оприлюднив відеозапис порушення
Фото з відкритих джерел
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На виборчій дільниці №321427, що в селі Софіївська Борщагівка зафіксовано грубе порушення дільничною виборчою комісією Виборчого кодексу.

Про це повідомив народний депутат, голова Київської обласної організації партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, оприлюднивши відеозапис порушення.

"А ось і перші повідомлення про порушення. Дільниця 321427, Софіївська Борщагівка, проспект Героїв Небесної сотні, 16. Слідчий місцевого райвідділу Козлов С.С. "за наказом" голови комісії забороняє доступ на ділянку суб'єкту виборчого процесу - кандидата в депутати під час підрахунку отриманих бюлетенів", - описав ситуацію Дубінський.

За його словами, очевидно, що "має місце порушення закону з боку посадових осіб".

"На всі подібні випадки буде жорстка правова реакція", - пообіцяв народний депутат.

Нагадаємо, в неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори. Софіївська Борщагівка, разом з Петропавлівської Борщагівкою і селом Чайки входить в Борщагівську ОТГ, яка обиратиме голову ОТГ і депутатів Ради ОТГ.

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