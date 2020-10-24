Дубінський: В Борщагівській ОТГ комісія грубо порушила Виборчий кодекс. Буде правова реакція (ВІДЕО)

Нардеп оприлюднив відеозапис порушення

Нардеп оприлюднив відеозапис порушення

Фото з відкритих джерел

На виборчій дільниці №321427, що в селі Софіївська Борщагівка зафіксовано грубе порушення дільничною виборчою комісією Виборчого кодексу.

Про це повідомив народний депутат, голова Київської обласної організації партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, оприлюднивши відеозапис порушення.

"А ось і перші повідомлення про порушення. Дільниця 321427, Софіївська Борщагівка, проспект Героїв Небесної сотні, 16. Слідчий місцевого райвідділу Козлов С.С. "за наказом" голови комісії забороняє доступ на ділянку суб'єкту виборчого процесу - кандидата в депутати під час підрахунку отриманих бюлетенів", - описав ситуацію Дубінський.

За його словами, очевидно, що "має місце порушення закону з боку посадових осіб".

"На всі подібні випадки буде жорстка правова реакція", - пообіцяв народний депутат.

Нагадаємо, в неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори. Софіївська Борщагівка, разом з Петропавлівської Борщагівкою і селом Чайки входить в Борщагівську ОТГ, яка обиратиме голову ОТГ і депутатів Ради ОТГ.