Дубинский: В Борщаговской ОТГ комиссия грубо нарушила Избирательный кодекс. Будет правовая реакция (ВИДЕО)

Нардеп обнародовал видеозапись нарушения

Нардеп обнародовал видеозапись нарушения

Фото из открытых источников

На избирательном участке №321427, что в селе Софиевская Борщаговка зафиксировано грубое нарушение участковой избирательной комиссией Избирательного кодекса.

Об этом сообщил народный депутат, глава Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский, обнародовав видеозапись нарушения.

"А вот и первые сообщения о нарушениях. Участок 321427, Софиевская Борщаговка, проспект Героев Небесной сотни, 16. Следователь местного райотдела Козлов С.С. "по приказу" главы комиссии запрещает доступ на участок субъекту избирательного процесса - кандидату в депутаты во время подсчета полученных бюллетеней", - описал ситуацию Дубинский.

По его словам, очевидно, что "имеет место нарушение закона со стороны должностных лиц".

"На все подобные случаи будет жесткая правовая реакция", - пообещал народный депутат.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. Софиевская Борщаговка, вместе с Петропавловской Борщаговкой и селом Чайки входит в Борщаговскую ОТГ, которая будет выбирать голову ОТГ и депутатов Рады ОТГ.