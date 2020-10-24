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24 октября 2020, 10:38 31

Дубинский: В Борщаговской ОТГ комиссия грубо нарушила Избирательный кодекс. Будет правовая реакция (ВИДЕО)

24 октября 2020, 10:38 31
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Нардеп обнародовал видеозапись нарушения
Нардеп обнародовал видеозапись нарушения
Фото из открытых источников
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На избирательном участке №321427, что в селе Софиевская Борщаговка зафиксировано грубое нарушение участковой избирательной комиссией Избирательного кодекса.

Об этом сообщил народный депутат, глава Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский, обнародовав видеозапись нарушения.

"А вот и первые сообщения о нарушениях. Участок 321427, Софиевская Борщаговка, проспект Героев Небесной сотни, 16. Следователь местного райотдела Козлов С.С. "по приказу" главы комиссии запрещает доступ на участок субъекту избирательного процесса - кандидату в депутаты во время подсчета полученных бюллетеней", - описал ситуацию Дубинский.

По его словам, очевидно, что "имеет место нарушение закона со стороны должностных лиц".

"На все подобные случаи будет жесткая правовая реакция", - пообещал народный депутат.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. Софиевская Борщаговка, вместе с Петропавловской Борщаговкой и селом Чайки входит в Борщаговскую ОТГ, которая будет выбирать голову ОТГ и депутатов Рады ОТГ.

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