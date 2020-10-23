Україна очікує на повернення перших десяти полонених із списку на обмін - Резніков

Сторони досі перебувають в режимі переговорів

Сторони досі перебувають в режимі переговорів

Фото: із відкритих джерел

Україна подала списки на обмін полоненими за чотирма категоріями і розраховує на можливість якнайскорішого звільнення перших десяти осіб.

Про це агентству "Укрінформ” повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

За його словами, мова йде про громадян, які потребують медичної допомоги.

На сьогодні ми знаходимося в режимі перемовин. Українська сторона подала списки за чотирма категоріями на ім’я відповідного модератора ОБСЄ. І сьогодні стоїть питання про одну з можливих перших хвиль з 10 осіб, які особливо потребують звільнення у зв’язку з певними медичними показниками”, – повідомив Резніков.

Він відмовився називати прізвища перших 10 осіб та сказав, що точний час проведення обміну передбачити складно.

Резніков також додав, що представники ОРДЛО використовують людей як заручників для того, щоб у перемовинах максимально виторгувати по інших позиціях.

Віцепрем'єр запевнив, що контакти у безпековому та гуманітарному аспектах в рамках ТКГ відбуваються постійно.

Нагадаємо, Резніков підтвердив, що Лубківський може стати речником ТКГ.