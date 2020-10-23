Украина ожидает на возвращение первых десяти пленных из списка на обмен - Резников

Стороны до сих пор находятся в режиме переговоров

Стороны до сих пор находятся в режиме переговоров

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Украина подала списки на обмен пленными по четырем категориям и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти человек.

Об этом агентству "Укринформ" сообщил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о гражданах, нуждающихся в медицинской помощи.

Сегодня мы находимся в режиме переговоров. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями", - сообщил Резников.

Он отказался называть фамилии первых 10 человек и сказал, что точное время проведения обмена предсказать сложно.

Резников также добавил, что представители ОРДЛО используют людей в качестве заложников для того, чтобы в переговорах максимально выторговать по другим позициям.

Вицепремьер заверил, что контакты в сфере безопасности и гуманитарном аспектах в рамках ТКГ происходят постоянно.

Напомним, Резников подтвердил, что Лубкивский может стать спикером ТКГ.