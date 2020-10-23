19:17  23 октября
Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов улетел в Турцию
18:08  23 октября
На Закарпатье возобновили работу единственного в Украине золотодобывающего предприятия
17:28  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 18:37 3

Украина ожидает на возвращение первых десяти пленных из списка на обмен - Резников

23 октября 2020, 18:37 3
Читайте також українською мовою
Стороны до сих пор находятся в режиме переговоров
Стороны до сих пор находятся в режиме переговоров
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина подала списки на обмен пленными по четырем категориям и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти человек.

Об этом агентству "Укринформ" сообщил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о гражданах, нуждающихся в медицинской помощи.

Сегодня мы находимся в режиме переговоров. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями", - сообщил Резников.

Он отказался называть фамилии первых 10 человек и сказал, что точное время проведения обмена предсказать сложно.

Резников также добавил, что представители ОРДЛО используют людей в качестве заложников для того, чтобы в переговорах максимально выторговать по другим позициям.

Вицепремьер заверил, что контакты в сфере безопасности и гуманитарном аспектах в рамках ТКГ происходят постоянно.

Напомним, Резников подтвердил, что Лубкивский может стать спикером ТКГ.

Алексей Резников обмен пленных списки ТКГ война переговоры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Резников подтвердил, что Лубкивский может стать спикером ТКГ
23 октября 2020, 18:11
"Слуги народа" отчитаются о поездке на Донбасс перед тремя комитетами Рады
23 октября 2020, 11:57
"Раздаются выстрелы": В "Слуге народа" во время поездки на Донбасс рассказали о ситуации на линии разграничения
22 октября 2020, 12:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »