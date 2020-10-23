В день голосования на местных выборах за брендированные политические маски могут штрафовать

В организации общественного контроля "ОПОРА" рекомендуют не брать на участок 25 октября брендированные политические маски и ручки

В организации общественного контроля "ОПОРА" рекомендуют не брать на участок 25 октября брендированные политические маски и ручки

Фото: из открытых источников

Пребывание человека в маске, которая брендированная политической символикой в день голосования, могут расценивать как агитацию. В таком случае граждан будут останавливать полицейские, наблюдатели и члены комиссии.

Как передает RegioNews, об этом сообщила Гражданская сеть "ОПОРА".

Сейчас постановлением четко определено, что избиратель должен быть в своей маске и со своей ручкой. Он может прийти с брендированной маской на участок и это будет нарушение для самих избирателей, они будут нести ответственность, а не партия", - сообщили в организации общественного контроля.

Напомним, частью 3 статьи 52 Избирательного кодекса четко установлено, что предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Ранее сообщалось, что 23 октября в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 25 октября.