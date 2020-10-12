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12 жовтня 2020, 14:59 7

"Слуга народу" у Житомирі розмістила агітаційний білборд одразу з двома помилками

12 жовтня 2020, 14:59 7
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Мережа засміяла таку агітаційну рекламу
Мережа засміяла таку агітаційну рекламу
Фото: соцмережі
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На агітаційних білбордах у Житомирі, які рекламують кандидатку в місцеві депутати від президентської партії "Слуга народу" Тетяну Руденьку, виявили дві граматичні помилки.

Фото білборда опубліковали в соцмережах, інформує RegioNews.

Так, у політичній рекламі Тетяни Руденької замість слова "освічені" написано "освіДченНі".

Білборд кандидатки від "Слуги народу" у Житомирі

Користувачі соцмережі Facebook висміяли неграмотність авторів реклами і пожартували над самою кандидаткою, оскільки помилки змінили значення слова.

"У нас у владі такі всі ОсвіДченНі!", "Помилка, що йдеш у депутати", "Позорисько", "Ну не "підсвічені" і то добре", - кепкують користувачі.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу” витратила понад 16 млн на борди у Києві.

Житомир
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