"Слуга народу" у Житомирі розмістила агітаційний білборд одразу з двома помилками

Мережа засміяла таку агітаційну рекламу

Мережа засміяла таку агітаційну рекламу

Фото: соцмережі

На агітаційних білбордах у Житомирі, які рекламують кандидатку в місцеві депутати від президентської партії "Слуга народу" Тетяну Руденьку, виявили дві граматичні помилки.

Фото білборда опубліковали в соцмережах, інформує RegioNews.

Так, у політичній рекламі Тетяни Руденької замість слова "освічені" написано "освіДченНі".

Користувачі соцмережі Facebook висміяли неграмотність авторів реклами і пожартували над самою кандидаткою, оскільки помилки змінили значення слова.

"У нас у владі такі всі ОсвіДченНі!", "Помилка, що йдеш у депутати", "Позорисько", "Ну не "підсвічені" і то добре", - кепкують користувачі.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу” витратила понад 16 млн на борди у Києві.