"Слуга народу" у Житомирі розмістила агітаційний білборд одразу з двома помилками
Мережа засміяла таку агітаційну рекламу
Мережа засміяла таку агітаційну рекламу
На агітаційних білбордах у Житомирі, які рекламують кандидатку в місцеві депутати від президентської партії "Слуга народу" Тетяну Руденьку, виявили дві граматичні помилки.
Фото білборда опубліковали в соцмережах, інформує RegioNews.
Так, у політичній рекламі Тетяни Руденької замість слова "освічені" написано "освіДченНі".
Користувачі соцмережі Facebook висміяли неграмотність авторів реклами і пожартували над самою кандидаткою, оскільки помилки змінили значення слова.
"У нас у владі такі всі ОсвіДченНі!", "Помилка, що йдеш у депутати", "Позорисько", "Ну не "підсвічені" і то добре", - кепкують користувачі.
Раніше повідомлялося, що "Слуга народу” витратила понад 16 млн на борди у Києві.
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