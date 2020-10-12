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12 октября 2020, 14:59 7

"Слуга народа" в Житомире разместила агитационный билборд сразу с двумя ошибками

12 октября 2020, 14:59 7
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Сеть высмеяла такую агитационную рекламу
Сеть высмеяла такую агитационную рекламу
Фото: соцсети
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На агитационных билбордах в Житомире, которые рекламируют кандидата в местные депутаты от президентской партии "Слуга народа" Татьяну Руденькой, обнаружили две грамматические ошибки.

Фото билборда опубликовали в соцсетях, информирует RegioNews.

В политической рекламе Татьяны Руденькой вместо слова "освічені" написано "освіДченНі".

Билборд кандидата от "Слуги народа" в Житомире

Пользователи соцсети Facebook высмеяли неграмотность авторов рекламы и пошутили над самой кандидаткой, поскольку ошибки изменили значение слова.

"У нас во власти все такие Образованные!", "Ошибка, что идешь в депутаты", "Позорище", "Ну не "подсвечены" и то хорошо", - шутят пользователи.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" потратила более чем 16 млн на борды в Киеве

Житомир
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