У Полтаві за участі в.о. мера відбувся мітинг проти карантину

В. о. мера міста вважає, що локдаун не дає позитивних результатів

В. о. мера міста вважає, що локдаун не дає позитивних результатів

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У Полтаві пройшла акція протесту проти посилення карантинних заходів, в якій взяли участь представники малого і середнього бізнесу. Організатором акції виступив виконуючий обов'язки мера міста Олександр Шамота.

Як передає RegioNews, про це повідомила прес-служба Полтавської міськради в суботу, 10 жовтня.

Учасники акції вимагали, щоб в Україні, у Полтаві зокрема, не вводили жорсткий карантин.

"Зупинка підприємств і закриття міста остаточно доб'є економіку Полтави і країни в цілому", — заявив в. о. мера Полтави Олександр Шамота, який виступив організатором акції.

Говорячи про акцію на своїй сторінці в Facebook, Шамота заявив, що учасники акції не заперечують необхідність запровадження санітарних заходів.

"Звичайно, ми не заперечуємо проти елементарних санітарних заходів як носіння маски, миття і дезінфекція рук, і соціальна дистанція. Тому кожна з галузей делегувала по 10 своїх представників, які озвучили свою позицію і своє ставлення до тих заходів, які сьогодні нав'язує нам держава. Але локдаун нічого не дає. Ізоляція нічого не дає", - написав він.

#ні_закриттю Позиція проста. Ми всі маємо берегти себе і один одного - маски та дезінфектори надовго увійшли в наше... Опубліковано Олександр Шамота Субота, 10 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Полтава буде судитися з Кабміном через карантинні зони.