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10 жовтня 2020, 14:16 1

У Полтаві за участі в.о. мера відбувся мітинг проти карантину

10 жовтня 2020, 14:16 1
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В. о. мера міста вважає, що локдаун не дає позитивних результатів
В. о. мера міста вважає, що локдаун не дає позитивних результатів
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У Полтаві пройшла акція протесту проти посилення карантинних заходів, в якій взяли участь представники малого і середнього бізнесу. Організатором акції виступив виконуючий обов'язки мера міста Олександр Шамота.

Як передає RegioNews, про це повідомила прес-служба Полтавської міськради в суботу, 10 жовтня.

Учасники акції вимагали, щоб в Україні, у Полтаві зокрема, не вводили жорсткий карантин.

"Зупинка підприємств і закриття міста остаточно доб'є економіку Полтави і країни в цілому", — заявив в. о. мера Полтави Олександр Шамота, який виступив організатором акції.

Говорячи про акцію на своїй сторінці в Facebook, Шамота заявив, що учасники акції не заперечують необхідність запровадження санітарних заходів.

"Звичайно, ми не заперечуємо проти елементарних санітарних заходів як носіння маски, миття і дезінфекція рук, і соціальна дистанція. Тому кожна з галузей делегувала по 10 своїх представників, які озвучили свою позицію і своє ставлення до тих заходів, які сьогодні нав'язує нам держава. Але локдаун нічого не дає. Ізоляція нічого не дає", - написав він.

#ні_закриттю Позиція проста. Ми всі маємо берегти себе і один одного - маски та дезінфектори надовго увійшли в наше...

Опубліковано Олександр Шамота Субота, 10 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Полтава буде судитися з Кабміном через карантинні зони.

коронавірус карантин Полтава митинг мер
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