В Полтаве при участии и.о. мэра прошел митинг против карантина

И.о. мэра города считает, что локдаун не дает положительных результатов

И.о. мэра города считает, что локдаун не дает положительных результатов

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В Полтаве прошла акция протеста против ужесточения карантинных мер, в которой приняли участие представители малого и среднего бизнеса. Организатором акции выступил исполняющий обязанности мэра города Александр Шамота.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Полтавского горсовета в субботу, 10 октября.

Участники акции требовали, чтобы в Украине, и в Полтаве в частности, не вводили жесткий карантин.

"Остановка предприятий и закрытие города окончательно добьет экономику Полтавы и страны в целом", — заявил и.о. мэра Полтавы Александр Шамота, который выступил организатором акции.

Говоря об акции на своей странице в Facebook, Шамота заявил, что участники акции не оспаривают необходимость введения санитарных мер.

"Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мероприятий как ношение маски, мытье и дезинфекция рук, и социальная дистанция. Поэтому каждая из отраслей делегировала по 10 своих представителей, которые озвучили свою позицию и свое отношение к тем мерам, которые сегодня навязывает нам государство. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает", - написал он.

#ні_закриттю Позиція проста. Ми всі маємо берегти себе і один одного - маски та дезінфектори надовго увійшли в наше... Опубліковано Олександр Шамота Субота, 10 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее стало известно, что Полтава будет судиться с Кабмином из-за карантинных зон.