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24 сентября 2020, 18:58 1

Украинцы вдвое меньше доверяют центральной власти, чем местной, - опрос

24 сентября 2020, 18:58 1
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Украинцы сомневаются в честности и профессионализме всех уровней власти, но больше доверяют местной
Украинцы сомневаются в честности и профессионализме всех уровней власти, но больше доверяют местной
Фото: flickr
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Местным властям доверяют в два раза больше (35%) украинцев, чем в центральной (17%). Еще 17% респондентов доверяют представителям власти на обоих уровнях, 25% не доверяют ни одной.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 55% респондентов считают местную власть ближе к людям, чем центральную, только 9% заявляют обратное.

Что касается профессионализма, то 31% опрошенных отдают предпочтение местной власти, 22% - центральной, 18% считают профессиональными оба уровня власти, 19% - ни один из них.

Насчет честности, то относительное большинство опрошенных (33%) не считают таковыми ни один из уровней власти, 27% считают более честной местную власть, лишь 13% - центральную, 15% - оба уровня.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 19 - 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, 30% украинцев не знают о депутатах партий, за которые они будут голосовать.

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