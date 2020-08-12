"Переховуються від слідства": НАБУ пояснило причини оголошення в розшук суддів ОАСК

Підозрювані викликані на допити 13, 15, 17 і 20 серпня

Підозрювані викликані на допити 13, 15, 17 і 20 серпня

Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро оголосило суддю Окружного адміністративного суду Павла Вовка, його заступника та ще трьох суддів ОАСК і двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Бюро у розшук, тому що вони не приходять на допити до детективів. Суддів ОАСК і колишніх членів ВККС підозрюють у спробі захоплення державної влади.

Про це повідомляє НАБУ у Facebook, передає RegioNews.

У НАБУ пояснили, що оголосили підозрюваних у розшук через систематичні неявки на допити. А також через те, що їхнє місцезнаходження на даний момент невстановлено.

Зазначені особи переховуються від слідства з кінця липня 2020 года ... Наразі вони викликані на допити 13, 15, 17 і 20 серпня", - йдеться в заяві НАБУ.

У свою чергу, в ОАСК заявили, що оголошені у розшук судді перебувають на робочих місцях.

Повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступник та три судді ОАСК, яких напередодні Національним антикорупційним бюро України було оголошено в розшук за спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях та продовжують виконувати свої службові обов'язки", - повідомляється на сайті суду.

Крім того, Павло Вовк заявляє, що знаходиться в Україні і готовий прийти на допит в Національне антикорупційне бюро у встановленному законом порядку.

"Вчорашній вечір приніс новину про те, що мене і ще чотирьох колег оголосили в розшук. Повідомлення про це з'явилося на сайті органа, який з якогось непорозуміння носить назву, що не відповідає його істинному призначенню. Там стверджується, що ми не з'являємося на допити по якійсь справі, яка стосується спроби захоплення державної влади. Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, сподіваюся, у НАБУ ще не забули. Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК", - написав він у Facebook.

Вовк наголосив, що оскільки йому не вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку, він не є підозрюваним.

А як вчать на юридичному факультеті - немає підозри, немає процесуального статусу. Ні я, ні мої колеги не є підозрюваними у справі, а проведення слідчих дій з нами у такому статусі, як і застосування будь-яких кримінально-процесуальних заходів очевидно свідчить про порушення закону з боку НАБУ", - додав Вовк.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк.