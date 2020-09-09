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09 сентября 2020, 13:30 4

В КИУ назвали две партии, которые до сих пор не обнародовали отчеты о доходах

09 сентября 2020, 13:30 4
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Речь идет о "Слуге народа" и "Батькивщине"
Речь идет о "Слуге народа" и "Батькивщине"
Рixabay
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Комитет избирателей Украины призывает руководство политических партий "Слуга народа" и ВО "Батькивщина" опубликовать отчеты об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за январь-март 2020 года.

Как передает RegioNews, соответствующее заявление сегодня опубликовано на странице КИУ в Facebook.

Как отмечается, "Слуга народа" и "Батькивщина" — единственные парламентские политические партии, отчеты которых отсутствуют на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Всего отчеты за I квартал подали 236 партий. Часть партий (146 политсил) уже также подали отчеты за второй квартал (апрель-июнь).

"Задержка с представлением отчетов возникла в связи с пандемией коронавируса. Так, 13 апреля Верховная Рада внесла изменения в Закон" О политических партиях в Украине ", которыми отложила подачу отчетов. Было установлено, что отчет представляется не позднее чем на сороковой день после окончания осуществления мероприятий, предусмотренных карантином", — напомнили в комитете.

Таким образом, в результате продления карантина до 31 октября политические партии получили легальную возможность не отчитываться о своих доходах и расходах. Однако, по мнению КИУ, пока не существует никаких объективных препятствий, которые бы делали невозможным подачу финансовых отчетов партий. До того, почти все политические партии в Украине уже подали свои финансовые отчеты. Именно поэтому КИУ призывает руководство упомянутых выше политических сил, а также других партий, которые не обнародовали финансовые отчеты, обнародовать их в ближайшее время.

"Политические партии не должны быть кастой неприкасаемых. Пока не существует никаких реальных причин, почему бы партии не могли подать финансовые отчеты. Несмотря на карантин, не было отменяемы отчетности, которое касается субъектов предпринимательской деятельности. Также было остановлено подачу деклараций должностными лицами. Зато партии получили легальную возможность не отчитываться о своих средства. Учитывая приближение местных выборов, а также тот факт, что речь идет о государственных средствах, КИУ призывает партии обнародовать свои финансовые отчеты для общего доступа", — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций Верховной Рады.

доходы Слуга народа партия Батькивщина КИУ
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