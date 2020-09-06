"Є розклад": Богдан разом зі "слугою" Ясько і Саакашвілі обговорили місцеві вибори
Фото зустрічі політики розмістили в Facebook
Фото зустрічі політики розмістили в Facebook
Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан провів зустріч з головою виконкому Національної ради реформ Міхеілом Саакашвілі і нардепом від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.
Як передає RegioNews, фото зустрічі Богдан розмістив на своїй сторінці в Facebook.
Є цікавий розклад на київські вибори!!!", — йдеться у підписі до світлини.
На фото політики відображені з келихами червоного вина.
Схожі пости розмістили також Саакашвілі і Ясько. "Обговорюємо київські вибори в дуже цікавій компанії", — підписала фото депутатка.
"В центрі у нас справжня киянка в п'ятому поколінні і ми говоримо про київські вибори", — написав Саакашвілі.
Нагадаємо, напередодні, 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів.
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