"Слуги" розповіли про претензії до міністрів економіки і фінансів
У фракції "Слуга народу" зазначили, що найбільше питань у парламентаріїв виникає до роботи міністерств фінансово-економічного блоку, проте питання про відставку навряд чи буде вирішуватися найближчим часом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Украина.
До Міністерства економіки є питання у зв'язку з відсутністю стратегії підтримки аграрної промисловості і розуміння економічного розвитку держави найближчим часом. Також нардепи незадоволені відсутністю комунікації з міністром економіки Ігорем Петрашко.
У нього два профільних комітети - економічного розвитку та аграрної політики. З двома комітетами нормальної комунікації не було", - розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
За її словами, є стратегічне рішення, що міністерство потрібно розділити на міністерство економічного розвитку і міністерство аграрної політики.
Щодо Мінфіну, то найбільше у фракції незадоволені ситуацією з Митною службою.
Останні призначення в митниці викликають занепокоєння. Занепокоєння викликає не тільки те, що ми не бачимо відчутного прогресу у реформі митниці. Але ми і не бачимо подолання корупційних схем, які дісталися нам у спадок від попередньої влади", - пояснив глава фінкомітету Ради Данило Гетманцев.
Також в фінкомітеті незадоволені темпами підготовки деяких документів Мінфіном і недофінансуванням видатків медичної сфери. Доля міністра фінансів Сергія Марченка буде залежати і від бюджетного процесу і якості головного фінансового документа країни. Однак починати бюджетний процес з одним міністром, а закінчувати – з іншим, в "Слугах народу" вважають ризикованим.
У свою чергу міністр економіки Ігор Петрашко вважає, що всі претензії з боку "слуг" до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив. За його словами, перед урядом стоять глобальні виклики, які до цього ніхто в світі не вирішував.
Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару не тільки по медичним системам країн світу, але і по економіці. Не було ніяких рецептів, але треба було діяти системно і виважено", – заявив Петрашко.
Він додав, що його відомство не сиділо склавши руки, а представило ряд антикризових ініціатив. Серед таких Петрашко назвав програму кредитування "5-7-9", програму допомоги по частковому безробіттю, підтримку національних виробників.
Нагадаємо, Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.