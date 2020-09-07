"Слуги" розповіли про претензії до міністрів економіки і фінансів

Міністр економіки вважає, що всі претензії нардепів до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив

Міністр економіки вважає, що всі претензії нардепів до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив

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У фракції "Слуга народу" зазначили, що найбільше питань у парламентаріїв виникає до роботи міністерств фінансово-економічного блоку, проте питання про відставку навряд чи буде вирішуватися найближчим часом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Украина.

До Міністерства економіки є питання у зв'язку з відсутністю стратегії підтримки аграрної промисловості і розуміння економічного розвитку держави найближчим часом. Також нардепи незадоволені відсутністю комунікації з міністром економіки Ігорем Петрашко.

У нього два профільних комітети - економічного розвитку та аграрної політики. З двома комітетами нормальної комунікації не було", - розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, є стратегічне рішення, що міністерство потрібно розділити на міністерство економічного розвитку і міністерство аграрної політики.

Щодо Мінфіну, то найбільше у фракції незадоволені ситуацією з Митною службою.

Останні призначення в митниці викликають занепокоєння. Занепокоєння викликає не тільки те, що ми не бачимо відчутного прогресу у реформі митниці. Але ми і не бачимо подолання корупційних схем, які дісталися нам у спадок від попередньої влади", - пояснив глава фінкомітету Ради Данило Гетманцев.

Також в фінкомітеті незадоволені темпами підготовки деяких документів Мінфіном і недофінансуванням видатків медичної сфери. Доля міністра фінансів Сергія Марченка буде залежати і від бюджетного процесу і якості головного фінансового документа країни. Однак починати бюджетний процес з одним міністром, а закінчувати – з іншим, в "Слугах народу" вважають ризикованим.

У свою чергу міністр економіки Ігор Петрашко вважає, що всі претензії з боку "слуг" до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив. За його словами, перед урядом стоять глобальні виклики, які до цього ніхто в світі не вирішував.

Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару не тільки по медичним системам країн світу, але і по економіці. Не було ніяких рецептів, але треба було діяти системно і виважено", – заявив Петрашко.

Він додав, що його відомство не сиділо склавши руки, а представило ряд антикризових ініціатив. Серед таких Петрашко назвав програму кредитування "5-7-9", програму допомоги по частковому безробіттю, підтримку національних виробників.

Нагадаємо, Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.