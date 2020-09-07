"Слуги" рассказали о претензиях к министрам экономики и финансов

Министр экономики считает, что все претензии нардепов к его ведомству стоит переадресовать тем, кто их озвучил

Министр экономики считает, что все претензии нардепов к его ведомству стоит переадресовать тем, кто их озвучил

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Во фракции "Слуга народа" отметили, что больше всего вопросов у парламентариев возникает к работе министерств финансово-экономического блока, однако вопрос об отставке вряд ли будет решаться в ближайшее время.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

К Министерству экономики есть вопросы в связи с отсутствием стратегии поддержки аграрной промышленности и понимания экономического развития государства в ближайшее время. Также нардепы недовольны отсутствием коммуникации с министром экономики Игорем Петрашко.

У него два профильных комитета - экономического развития и аграрной политики. С двумя комитетами нормальной коммуникации не было", - рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, есть стратегическое решение, что министерство нужно разделить на министерство экономического развития и министерство аграрной политики.

Относительно Минфина, то больше всего во фракции недовольны ситуацией с Таможенной службой.

Последние назначения в таможне вызывают беспокойство. Беспокойство вызывает не только то, что мы не видим ощутимого прогресса в реформе таможни. Но мы и не видим преодоления коррупционных схем, которые достались нам в наследство от предыдущей власти", - объяснил глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев.

Также в финкомитете недовольны темпами подготовки некоторых документов Минфином и недофинансированием расходов медицинской сферы. Судьба министра финансов Сергея Марченко будет зависеть и от бюджетного процесса и качества главного финансового документа страны. Однако начинать бюджетный процесс с одним министром, а заканчивать – с другим, в "Слуге народа" считают рискованным.

В свою очередь министр экономики Игорь Петрашко считает, что все претензии со стороны "слуг" к его ведомству стоит переадресовать тем, кто их озвучил. По его словам, перед правительством стоят глобальные вызовы, которые до этого никто в мире не решал.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира, но и по экономике. Не было никаких рецептов, но надо было действовать системно и взвешенно", – заявил Петрашко.

Он добавил, что его ведомство не сидело сложа руки, а представило ряд антикризисных инициатив. Среди таких Петрашко назвал программу кредитования "5-7-9", программу помощи по частичной безработице, поддержку национальных производителей.

Напомним, Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.