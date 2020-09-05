В Офісі президента відреагували на санкції РФ проти Порошенка, Вакарчука й інших депутатів

У Зеленського радять Росії увести санкції проти всіх українців

У Зеленського радять Росії увести санкції проти всіх українців

Офіс президента

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на російські санкції проти членів ряду українських парламентських партій. Рішення російського уряду назвали спекуляцією.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

У Зеленського наголошують, що мотивація подібних дій завжди не має очевидних логічних пояснень і носить, швидше за все, ситуативний спекулятивний характер для пропагандистських цілей.

В ОП це пов'язують з недавніми подіями, які залишили негативний іміджевий слід на Росії. Зокрема, це отруєння опозиціонера Олексія Навального і протести в Білорусі.

"Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних факторів на громадську думку всередині країни", - йдеться в повідомленні.

У президента також не виключають, що РФ робить спробу маніпуляцій перед місцевими виборами в Україні, які мають відбутися в жовтні.

"Якщо ж має місце чергова спроба пограти в різні маніпуляції напередодні чергових виборів у нас (що, природно, не можна виключати, враховуючи схильність РФ до глобальних медійно-пропагандистських провокацій) і підіграти певним політичним групам, то, на жаль для російської сторони, всі подібні маніпуляції ми чудово вміємо читати та вони абсолютно не впливають на наше внутрішнє політичне здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня уряд Російської Федерації запровадив економічні санкції проти 43 народних депутатів України, у тому числі п'ятого президента Петра Порошенка.