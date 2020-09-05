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05 сентября 2020, 16:46

В Офисе президента отреагировали на санкции РФ против Порошенко, Вакарчука и других депутатов

05 сентября 2020, 16:46
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У Зеленского советуют России ввести санкции против всех украинцев
Офис президента
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В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на российские санкции против членов ряда украинских парламентских партий. Решение российского правительства назвали спекуляцией.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ОП.

У Зеленского отмечают, что мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее всего, ситуативный спекулятивный характер для пропагандистских целей.

В ОП это связывают с недавними событиями, которые оставили негативный имиджевый следует на России. В частности, это отравление оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси.

"Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - говорится в сообщении.

У президента также не исключают, что РФ делает попытку манипуляций перед местными выборами в Украине, которые должны состояться в октябре.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, нельзя исключать, учитывая склонность РФ к глобальных медийно-пропагандистских провокаций) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого президента Петра Порошенко.

Россия санкции депутат парламент Европейская солидарность
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