09:49  02 вересня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
08:19  02 вересня
Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 09:26 6

На Донбасі безвісти зникли близько 70 українських військових

02 вересня 2020, 09:26 6
Читайте также на русском языке
В Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних
В Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві оборони повідомили, що на Донбасі близько 70 військових залишаються зниклими безвісти, при цьому їх кількість не зростає, а поступово зменшується.

Як передає RegioNews, про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

В міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять у розряд загиблих", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, водночас, що в Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних.

Відзначається, що пару років тому пошук зниклих і загиблих в зоні АТО/ООС змінився – громадянська місія "Чорний тюльпан" відійшла від цього процесу і зараз ним опікується тільки проєкт Збройних сил України "Евакуація 200".

Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 3 випадки порушення режиму повного припинення вогню.

ОРДЛО Донбас війна військові люди
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »