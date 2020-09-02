На Донбасі безвісти зникли близько 70 українських військових

В Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних

В Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві оборони повідомили, що на Донбасі близько 70 військових залишаються зниклими безвісти, при цьому їх кількість не зростає, а поступово зменшується.

Як передає RegioNews, про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

В міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять у розряд загиблих", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, водночас, що в Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних.

Відзначається, що пару років тому пошук зниклих і загиблих в зоні АТО/ООС змінився – громадянська місія "Чорний тюльпан" відійшла від цього процесу і зараз ним опікується тільки проєкт Збройних сил України "Евакуація 200".

Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 3 випадки порушення режиму повного припинення вогню.