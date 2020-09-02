На Донбасі безвісти зникли близько 70 українських військових
У Міністерстві оборони повідомили, що на Донбасі близько 70 військових залишаються зниклими безвісти, при цьому їх кількість не зростає, а поступово зменшується.
Як передає RegioNews, про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
В міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять у розряд загиблих", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, водночас, що в Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних.
Відзначається, що пару років тому пошук зниклих і загиблих в зоні АТО/ООС змінився – громадянська місія "Чорний тюльпан" відійшла від цього процесу і зараз ним опікується тільки проєкт Збройних сил України "Евакуація 200".
Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 3 випадки порушення режиму повного припинення вогню.