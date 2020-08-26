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26 серпня 2020, 11:46 6

У Миколаївській міськраді проходять обшуки: подробиці

26 серпня 2020, 11:46 6
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Поки невідомо, в рамках якого кримінального провадження це відбувається
Поки невідомо, в рамках якого кримінального провадження це відбувається
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У приміщенні Миколаївської міської ради 26 серпня проходять обшуки.

Про це повідомило місцеве видання Novosti-N, передає RegioNews.

Близько 15 правоохоронців прийшли з обшуками одразу в кілька управлінь: юридичне, містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів.

Проводяться слідчі дії. В рамках якого кримінального провадження проходять обшуки поки що невідомо.

Громадський діяч Олександр Дяченко, який перебуває в міськраді і проводив пряму трансляцію, повідомив, що йдеться швидше за все про видачу дозвільних документів ТОВ "Альянс Інвест Миколаїв".

Як повідомив Дяченко, швидше за все обшуки проводяться за їхньою заявою у правоохоронні органи, яку було подано ще 4 місяці тому.

Тоді активісти виявили, що ТОВ "Альянс Інвест Миколаїв" продовжили договір оренди землі на вул. 9-ї Слобідській - додатковою угодою з перервою понад рік.

Нагадаємо, 13 серпня мера Миколаєва Сєнкевича викликали на допит в поліцію.

обшуки обшук Миколаїв горсовет
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