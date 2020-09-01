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01 вересня 2020, 13:59 8

Рада дозволить дітям-сиротам жити у прийомних сім'ях до 23 років

01 вересня 2020, 13:59 8
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"За" проголосували 340 нардепів
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт №3594, який дозволить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що мають інвалідність, проживати та виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

Відповідний законопроєкт №3594 прийняли на пленарному засіданні у вівторок, передає RegioNews.

Так, документ пропонує змінити Сімейний кодекс України та Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", що дозволить особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність, проживати та виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

Зазначається, що дозвіл на проживання буде діяти незалежно від того, навчаються вони в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах вищої освіти.

Нагадаємо, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної Ради дев'ятого скликання - вона триватиме до 22 січня 2021 року.

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