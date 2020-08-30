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30 серпня 2020, 11:34 4

Шмигаль прибув на Донбас: що у програмі візиту

30 серпня 2020, 11:34 4
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Сьогодні Україна відзначає День шахтаря
Сьогодні Україна відзначає День шахтаря
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідує Донецьку область, де планується вручення державних нагород з нагоди Дня шахтаря.

Про це він повідомив у Телеграм-каналі, передає RegioNews.

"У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками”, - зазначив Шмигаль.

Відомо, що в Україні в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря. Цього року свято припало на 30 серпня.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що стратегічні і оборонні підприємства України продавати не будуть.

Донбас шахтарі прем'єр Донецька область уряд
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