Шмигаль прибув на Донбас: що у програмі візиту
Сьогодні Україна відзначає День шахтаря
Сьогодні Україна відзначає День шахтаря
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідує Донецьку область, де планується вручення державних нагород з нагоди Дня шахтаря.
Про це він повідомив у Телеграм-каналі, передає RegioNews.
"У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками”, - зазначив Шмигаль.
Відомо, що в Україні в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря. Цього року свято припало на 30 серпня.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що стратегічні і оборонні підприємства України продавати не будуть.
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