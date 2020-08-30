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30 августа 2020, 11:34 4

Шмыгаль прибыл на Донбасс: что в программе визита

30 августа 2020, 11:34 4
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Сегодня Украина отмечает День шахтера
Сегодня Украина отмечает День шахтера
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посещает Донецкую область, где планируется вручение государственных наград по случаю Дня шахтера.

Об этом он сообщил в Телеграмм-канале, передает RegioNews.

"В рамках рабочего визита сегодня работаем в Донецкой области. По случаю Дня шахтера планируем вручение государственных наград работникам угледобывающих предприятий и спуск в шахту для ознакомления с подземными горными выработками”, - отметил Шмыгаль.

Известно, что в Украине в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности - День шахтера. В этом году праздник пришелся на 30 августа.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что стратегические и оборонные предприятия Украины продавать не будут.

Донбасс шахтеры премьер Донецкая область правительство
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