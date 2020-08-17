Стало відомо, скільки українців отримують зарплату понад 25 тисяч гривень

Найчастіше українці отримують від 4723 грн до 6000 грн зарплати

Найчастіше українці отримують від 4723 грн до 6000 грн зарплати

Рixabay

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Держстату, зарплату понад 25 тис. гривень нарахували для 6,6% працівників.

За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатних працівників.

Кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, що становило 6787,7 тисяч осіб, що на 3,9% менше, ніж у березні (7061,9 тисяч осіб).

Серед них було нараховано:

до 4723,00 грн - 8,3%,

від 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,

від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,

від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,

від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,

від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,

від 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,

від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,

від 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

понад 25000,00 грн - 6,6%.

Нагадаємо, дещо раніше Пенсійний фонд розповів про середню зарплату українців у червні.