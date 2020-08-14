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14 серпня 2020, 11:48 1

Геращенко: Україна має порушити питання щодо зміни майданчику для переговорів по Донбасу

14 серпня 2020, 11:48 1
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Нардеп наполягає проводити переговори щодо Донбасу не у Мінську
Нардеп наполягає проводити переговори щодо Донбасу не у Мінську
Фото з відкритих джерел
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Влада України після подій у Білорусі має порушити питання в ОБСЄ й у "нормандському форматі" про зміну майданчика для мирних переговорів.

Про це написала у Facebook народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", колишній член Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає RegioNews.

"Останні пів року, за моєю інформацією, ТКГ відбувається в скайп-режимі, через COVID. Тому нашій делегації формально не треба летіти до білоруської столиці. Але символізм назви групи, прив’язка до Мінська залишається. Й перед українською владою гостро постало питання: як з цим бути", - написала вона.

Геращенко додала, що свого часу, коли Білорусь систематично голосувала проти всіх резолюцій ООН по Криму, порушенням прав людини на окупованих територіях, вона публічно порушувала питання про заангажовану позицію країни: "Де проходять мирні переговори, підігрування РФ в міжнародних інституціях, а не нейтральність, й необхідність зміни місця переговорного майданчика".

Нагадаємо, дещо раніше чинний глава ТКГ з української сторони Леонід Кравчук назвав "червоні лінії", через які не перейде в переговорах щодо Донбасу.

нардеп Донбас перемовини Мінськ протести
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