Приватизація в Україні: Шмигаль назвав її основні умови

На сьогодні близько 3 тисяч підприємств перебувають у власності держави

На сьогодні близько 3 тисяч підприємств перебувають у власності держави

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що головними умовами приватизації державних компаній в Україні є створення робочих місць, сплата податків та інвестиції.

Про це він повідомив на засіданні уряду, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра, не всі компанії будуть підлягати приватизації. Мова йде про компанії на зразок "Нафтогазу" або "Енергоатому".

Підприємства, що працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.