Приватизація в Україні: Шмигаль назвав її основні умови
На сьогодні близько 3 тисяч підприємств перебувають у власності держави
На сьогодні близько 3 тисяч підприємств перебувають у власності держави
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що головними умовами приватизації державних компаній в Україні є створення робочих місць, сплата податків та інвестиції.
Про це він повідомив на засіданні уряду, передає RegioNews.
За словами прем'єр-міністра, не всі компанії будуть підлягати приватизації. Мова йде про компанії на зразок "Нафтогазу" або "Енергоатому".
Підприємства, що працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом