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12 серпня 2020, 14:12 7

Приватизація в Україні: Шмигаль назвав її основні умови

12 серпня 2020, 14:12 7
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На сьогодні близько 3 тисяч підприємств перебувають у власності держави
На сьогодні близько 3 тисяч підприємств перебувають у власності держави
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що головними умовами приватизації державних компаній в Україні є створення робочих місць, сплата податків та інвестиції.

Про це він повідомив на засіданні уряду, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра, не всі компанії будуть підлягати приватизації. Мова йде про компанії на зразок "Нафтогазу" або "Енергоатому".

Підприємства, що працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.

приватизація Деніс Шмигаль економіка підприємство
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