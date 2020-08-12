Фонду держмайна передали близько 200 об'єктів для приватизації

Об'єкти держвласності мають передатися до сфери управління ФДМУ

Об'єкти держвласності мають передатися до сфери управління ФДМУ

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Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про передачу об'єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 серпня, передає RegioNews з посиланням на "ДС".

Згідно з розпорядженням, об'єкти державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМУ з метою їх подальшої приватизації.

Розпорядженням затверджено:

перелік цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ і організацій, які передаються до сфери управління ФДМУ (198 об'єкта);

перелік суб'єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами держави, які передаються ФДМУ (12 об'єктів);

перелік державних об'єднань, контроль за діяльністю яких здійснює ФДМУ (1 об'єкт).

Раніше повідомлялося, що в Україні планують приватизувати 78 спиртзаводів.