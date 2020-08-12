Фонду держмайна передали близько 200 об'єктів для приватизації
Об'єкти держвласності мають передатися до сфери управління ФДМУ
Об'єкти держвласності мають передатися до сфери управління ФДМУ
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про передачу об'єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна".
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 серпня, передає RegioNews з посиланням на "ДС".
Згідно з розпорядженням, об'єкти державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМУ з метою їх подальшої приватизації.
Розпорядженням затверджено:
- перелік цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ і організацій, які передаються до сфери управління ФДМУ (198 об'єкта);
- перелік суб'єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами держави, які передаються ФДМУ (12 об'єктів);
- перелік державних об'єднань, контроль за діяльністю яких здійснює ФДМУ (1 об'єкт).
Раніше повідомлялося, що в Україні планують приватизувати 78 спиртзаводів.
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