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12 серпня 2020, 14:50 3

Фонду держмайна передали близько 200 об'єктів для приватизації

12 серпня 2020, 14:50 3
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Об'єкти держвласності мають передатися до сфери управління ФДМУ
Об'єкти держвласності мають передатися до сфери управління ФДМУ
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про передачу об'єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 серпня, передає RegioNews з посиланням на "ДС".

Згідно з розпорядженням, об'єкти державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМУ з метою їх подальшої приватизації.

Розпорядженням затверджено:

  • перелік цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ і організацій, які передаються до сфери управління ФДМУ (198 об'єкта);
  • перелік суб'єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами держави, які передаються ФДМУ (12 об'єктів);
  • перелік державних об'єднань, контроль за діяльністю яких здійснює ФДМУ (1 об'єкт).

Раніше повідомлялося, що в Україні планують приватизувати 78 спиртзаводів.

приватизація Фонд держмайна Кабмін уряд засідання
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