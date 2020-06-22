Жодного виступу за 9 місяців: стало відомо, як працювали депутати від "Слуги народу"

Половина депутатів монобольшинства фактично мовчить

Половина депутатів монобольшинства фактично мовчить

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України оцінив статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради. Комітет проаналізував як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.

Про це повідомила пресслужба КВУ, передає RegioNews.

За даними Комітету, за дев'ять місяців роботи ВР, лише 150 депутатів СН мали не більше трьох виступів.

При цьому 58 з них все ще не сказали ні слова за 9 місяців роботи: зокрема, жодного разу не виступили: М. Ананченко, А. Боблях, В.Бородін, С. Бунін, В. Вагнер, В. Васильєв, В. Васильківський, А.Гайду, М. Галушко, Д. Герман, А.Горобець, С.Гривко, А.Куницький.

Ще 92 депутата монобольшинства виступали не більше трьох разів за весь час роботи. Серед них - нардепи, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95". Зокрема, це:

А. Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - 0 виступів,

А. Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - 1 виступ,

М. Ткаченко (керівник ТОВ "Квартал-Концерт") - 3 виступи,

А. Хоменко (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - 3 виступи,

Ю. Корявченков (актор 95 кварталу) - 1 виступ.

Серед "мовчазних" депутатів - претендент у кандидати на посаду київського міського голови Миколай Тищенко (2 виступи).

Що стосується інших фракцій, то нульові показники виступів у 9 депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя": зокрема, С. Льовочкіна, Ю. Льовочкін, Т.Козака, В.Столара.

Частина фракції ОПЗЖ виступили тільки 1 раз: зокрема, В. Медведчук і Р. Суркіс. Також не було виступів 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи "Довіра", 3 депутати групи "За майбутнє". Зокрема, Р. Іванісов, А. Деркач, А. Герега.

Серед фракцій "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" немає депутатів, які не виступали у Верховній Раді", - додали в КВУ.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що аналіз виступів на пленарних засіданнях Верховної Ради показує, що половина депутатів монобольшинства фактично мовчить. Причин такої ситуації може бути дві. Перша - вроджена сором'язливість, що не властиво для професії політика. Друга - нездатність висловити свою думку, коли депутат не може сформувати свою позицію у складному процесі законотворчості і воліє відмовчування при розгляді важливих питань або й повна відсутність власної думки.

Раніше повідомлялося, що нардеп-ресторатор Микола Тищенко роздавав лимони постраждалим від вибуху.