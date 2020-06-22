Ни одного выступа за 9 месяцев: стала известно, как работали депутаты от "Слуги народа"

Половина депутатов монобольшинства фактически молчит

Половина депутатов монобольшинства фактически молчит

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины оценил статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады. Комитет проанализировал как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ, передает RegioNews.

По данным Комитета, за девять месяцев работы ВР, только 150 депутатов СН имели не более трех выступлений.

При этом 58 из них все еще не сказали ни слова за 9 месяцев работы: в частности, ни разу не выступили: М.Ананченко, А.Боблях, В.Бородин, С.Бунин, В.Вагнер, И.Васильев, И.Васильковский, А.Гайду, М.Галушко, Д.Герман, А.Горобец, С.Гривко, А.Куницкий.

Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них - нардепы, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95". В частности, это:

А. Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - 0 выступлений,

А. Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - 1 выступление,

М.Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - 3 выступления,

А.Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - 3 выступления,

Ю.Корявченков (актер 95 квартала) - 1 выступление.

Среди "молчаливых" депутатов - претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко (2 выступления).

Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений в 9 депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": в частности, С.Левочкина, Ю.Левочкин, Т.Козака, В.Столара.

Часть фракции ОПЗЖ выступили только 1 раз: в частности, В. Медведчук и Г.Суркис. Также не было выступлений 6 внефракционных депутатов, 4 депутата группы "Доверие", 3 депутата группы "За будущее". В частности, Р. Иванисов, А.Деркач, А.Герега.

Среди фракций "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде", - добавили в КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что анализ выступлений на пленарных заседаниях Верховной Рады показывает, что половина депутатов монобольшинства фактически молчит. Причин такой ситуации может быть две. Первая - врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая - неспособность выразить свое мнение, когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивания при рассмотрении важных вопросов или и полное отсутствие собственного мнения.

Ранее сообщалось, что нардеп-ресторатор Николай Тищенко раздавал лимоны пострадавшим от взрыва.