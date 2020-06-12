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Подвійне громадянство в Україні: у МЗС назвали умови для введення
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12 червня 2020, 10:11 3

Подвійне громадянство в Україні: у МЗС назвали умови для введення

12 червня 2020, 10:11 3
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Ситуація в світі змінилася і потребує перегляду питання про подвійне громадянство
Ситуація в світі змінилася і потребує перегляду питання про подвійне громадянство
Фото: LIGA.net
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В Україні хочуть знайти збалансоване рішення для запровадження подвійного громадянства. Однак, може залишитися ряд винятків для окремих категорій громадян і держав.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телепрограми "Право на владу".

За словами міністра, українська Конституція приймалася в 90-х роках і норма про єдине громадянство здавалася логічною. Нині ж ситуація в світі кардинально змінилася.

Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії. Є різні люди, які підтримують цю ідею, і які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення. Тому що у нас з початку 90-х років, коли приймалася Конституція і запроваджувалося правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилася", - заявив Кулеба.

Дипломат підкреслив, що мільйон українців з різних причин виїхали за кордон, але хотіли б залишатися громадянами України.

"Чому ми позбавляємо цих людей права бути нашими громадянами? Я повністю підтримую, що два паспорти не припустимі для держслужбовців, представників влади. Друге: безумовно, ніякого подвійного громадянства з державою-агресором. Можна встановити додаткові критерії для того, щоб це відсіяти", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада зняла з порядку денного президентський проект закону про подвійне громадянство, оскільки парламентарії вважають, що законопроектом потрібні доопрацювання.

Україна МЗС громадянство Дмитро Кулеба подвійне громадянство
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