Подвійне громадянство в Україні: у МЗС назвали умови для введення

Ситуація в світі змінилася і потребує перегляду питання про подвійне громадянство

Ситуація в світі змінилася і потребує перегляду питання про подвійне громадянство

Фото: LIGA.net

В Україні хочуть знайти збалансоване рішення для запровадження подвійного громадянства. Однак, може залишитися ряд винятків для окремих категорій громадян і держав.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телепрограми "Право на владу".

За словами міністра, українська Конституція приймалася в 90-х роках і норма про єдине громадянство здавалася логічною. Нині ж ситуація в світі кардинально змінилася.

Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії. Є різні люди, які підтримують цю ідею, і які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення. Тому що у нас з початку 90-х років, коли приймалася Конституція і запроваджувалося правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилася", - заявив Кулеба.

Дипломат підкреслив, що мільйон українців з різних причин виїхали за кордон, але хотіли б залишатися громадянами України.

"Чому ми позбавляємо цих людей права бути нашими громадянами? Я повністю підтримую, що два паспорти не припустимі для держслужбовців, представників влади. Друге: безумовно, ніякого подвійного громадянства з державою-агресором. Можна встановити додаткові критерії для того, щоб це відсіяти", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада зняла з порядку денного президентський проект закону про подвійне громадянство, оскільки парламентарії вважають, що законопроектом потрібні доопрацювання.