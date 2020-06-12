09:44  12 июня
Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 700 новых случаев
10:11  12 июня
Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали условия для введения
12:46  12 июня
Жесткий карантин: Кличко назвал условия для его возвращения
UA | RU
UA | RU
12 июня 2020, 10:11 7

Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали условия для введения

12 июня 2020, 10:11 7
Читайте також українською мовою
Ситуация в мире изменилась и требует пересмотра вопроса о двойном гражданстве
Ситуация в мире изменилась и требует пересмотра вопроса о двойном гражданстве
Фото: LIGA.net
Читайте також
українською мовою

В Украине хотят найти сбалансированное решение для введения двойного гражданства. Однако, может остаться ряд исключений для отдельных категорий граждан и государств.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телепрограммы "Право на власть".

По словам министра, украинская Конституция, принималась в 90-х годах и норма о едином гражданстве казалась логичной. Ныне же ситуация в мире в корне изменилась.

Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, и которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", - заявил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что миллион украинцев по разным причинам выехали за границу, но хотели бы оставаться гражданами Украины.

"Почему мы лишаем этих людей права быть нашими гражданами? Я полностью поддерживаю, что два паспорта не допустимы для госслужащих, представителей власти. Второе: безусловно, никакого двойного гражданства с государством агрессором. Можно установить дополнительные критерии для того, чтобы это отсеять", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Верховная Рада сняла с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве, поскольку парламентарии считают, что законопроекту нужны доработки.

Украина МИД гражданство Дмитрий Кулеба двойное гражданство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Иван Галунга
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Все блоги »