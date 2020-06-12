Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали условия для введения

Ситуация в мире изменилась и требует пересмотра вопроса о двойном гражданстве

Ситуация в мире изменилась и требует пересмотра вопроса о двойном гражданстве

Фото: LIGA.net

В Украине хотят найти сбалансированное решение для введения двойного гражданства. Однако, может остаться ряд исключений для отдельных категорий граждан и государств.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телепрограммы "Право на власть".

По словам министра, украинская Конституция, принималась в 90-х годах и норма о едином гражданстве казалась логичной. Ныне же ситуация в мире в корне изменилась.

Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, и которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", - заявил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что миллион украинцев по разным причинам выехали за границу, но хотели бы оставаться гражданами Украины.

"Почему мы лишаем этих людей права быть нашими гражданами? Я полностью поддерживаю, что два паспорта не допустимы для госслужащих, представителей власти. Второе: безусловно, никакого двойного гражданства с государством агрессором. Можно установить дополнительные критерии для того, чтобы это отсеять", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Верховная Рада сняла с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве, поскольку парламентарии считают, что законопроекту нужны доработки.