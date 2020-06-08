У МОЗ визначилися з новим главою НСЗУ, але не назвали його імені

Документи по людині будуть передані в Кабмін

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Документи по людині будуть передані в Кабмін

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вибрав людину, якій доручить очолити Національну службу здоров'я України. Однак прізвище майбутнього керівника служби він так і не назвав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова міністра на брифінгу.

Я вже визначився з кандидатом, по якому будуть передані документи в Кабінет міністрів України. І після проходження всіх процедур, які передбачені законом, він може бути призначений на цю посаду", - сказав Степанов.

За його словами, ця людина буде керувати службою здоров'я тимчасово. Після карантину протягом двох місяців оголосять і проведуть повноцінний конкурс на голову НСЗУ.

Також повідомляється, що записи інтерв'ю з кандидатами на посаду глави служби оприлюднені на Youtube-каналі Нацагентства з питань держслужби.

Нагадаємо, попередній керівник НСЗУ Олег Петренко звільнився в кінці 2019 року, з тих пір службою керує його заступниця Оксана Мовчан.

За станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

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