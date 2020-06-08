У МОЗ визначилися з новим главою НСЗУ, але не назвали його імені
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вибрав людину, якій доручить очолити Національну службу здоров'я України. Однак прізвище майбутнього керівника служби він так і не назвав.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова міністра на брифінгу.
Я вже визначився з кандидатом, по якому будуть передані документи в Кабінет міністрів України. І після проходження всіх процедур, які передбачені законом, він може бути призначений на цю посаду", - сказав Степанов.
За його словами, ця людина буде керувати службою здоров'я тимчасово. Після карантину протягом двох місяців оголосять і проведуть повноцінний конкурс на голову НСЗУ.
Також повідомляється, що записи інтерв'ю з кандидатами на посаду глави служби оприлюднені на Youtube-каналі Нацагентства з питань держслужби.
Нагадаємо, попередній керівник НСЗУ Олег Петренко звільнився в кінці 2019 року, з тих пір службою керує його заступниця Оксана Мовчан.
За станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.
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