Венедіктова завела справу на Порошенка за реформу Верховного суду

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих протиправних дій колишнього президента Петра Порошенка при призначенні суддів Верховного Суду у 2017 і 2019 роках

Фото: twitter/poroshenko

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих протиправних дій колишнього президента Петра Порошенка при призначенні суддів Верховного Суду у 2017 і 2019 роках

Як повідомил RegioNews у пресслужбі ОГПУ, відомості внесені на підставі звернення працівників ВСУ.

За їхніми словами, підстави для видання указів Порошенком від 10.11.2017 №357/2017 та від 07.05.2019 №195/2019 "Про призначення суддів Верховного Суду" не відповідають нормам Конституції України та закону України "Про судоустрій та статус суддів", вказаним в них.

"До того ж судді були призначені не до Верховного Суду, як це передбачено ст. 125 Конституції України, а до касаційних судів, неконституційність яких було визнано рішенням КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України. Також у зверненні працівники Верховного Суду України вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Як зазначається, порушення Порошенка кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами ОГПУ.

ДОВІДКА: в результаті судової реформи, яка стартувала після прийняття в червні 2016 року закону "Про судоустрій і статус суддів", був створений новий Верховний Суд.

З дня початку роботи Верховного Суду припинили свою діяльність Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України. Були створені два вищі спеціалізовані суди - Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд.

Суди загальної юрисдикції замінені окружними загальними судами з прив'язкою до адміністративно-територіальним поділом України на округи. Також ліквідовані обласні апеляційні суди і створені апеляційні суди в округах.