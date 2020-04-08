Венедиктова завела дело на Порошенко за реформу Верховного суда
Как сообщили RegioNews в пресс-службе ОГПУ, сведения внесены на основании обращения работников ВСУ.
По их словам, основания для издания указов Порошенко от 10.11.2017 №357/2017 и от 07.05.2019 №195/2019 "О назначении судей Верховного Суда" не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них.
"К тому же судьи были назначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Как отмечается, нарушения Порошенко квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами ОГПУ.
СПРАВКА: в результате судебной реформы, которая стартовала после принятия в июне 2016 года закона "О судоустройстве и статусе судей”, был создан новый Верховный Суд.
Со дня начала работы Верховного Суда прекратили свою деятельность Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины и Высший административный суд Украины. Были созданы два высших специализированных суда – Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.
Суды общей юрисдикции заменены окружными общими судами с привязкой к административно-территориальному делению Украины на округа. Также ликвидированы областные апелляционные суды и созданы апелляционные суды в округах.
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