В Раді схвалили кандидатуру Венедіктової на пост генпрокурора

Комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України

Комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України

Як передає RegioNews, про це написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчукна своїй сторінці у Facebook.

"Перша жінка на цій посаді. До речі, а як фемінітив буде?" – написала Кравчук.

(depo.ua)

Зазначимо, 16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.