В Раді схвалили кандидатуру Венедіктової на пост генпрокурора
Як передає RegioNews, про це написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчукна своїй сторінці у Facebook.
"Перша жінка на цій посаді. До речі, а як фемінітив буде?" – написала Кравчук.
(depo.ua)
Зазначимо, 16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.
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