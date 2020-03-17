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17 березня 2020, 09:23 8

В Раді схвалили кандидатуру Венедіктової на пост генпрокурора

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17 березня 2020, 09:23 8
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Комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України
Комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України

Як передає RegioNews, про це написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчукна своїй сторінці у Facebook.

"Перша жінка на цій посаді. До речі, а як фемінітив буде?" – написала Кравчук.

(depo.ua)

Зазначимо, 16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.


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