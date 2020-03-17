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17 березня 2020, 08:19 2

Зеленський підібрав кандидата на посаду міністра економіки

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17 березня 2020, 08:19 2
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є кандидатура на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - це Ігор Петрашко
Фото: latifundist.com
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є кандидатура на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - це Ігор Петрашко

Як передає RegioNews, посилаючись на "Українську правду", про це він заявив 16 березня на зустрічі з депутатами в своєму Офісі.

Як повідомляється, у Верховній Раді вже зареєстрований проект постанови від 16 березня про відповідне призначення Петрашка.

На інші вакантні посади в уряді кандидатів поки не знайшли.

За даними сайту latifundist (російськомовна версія), з 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку Росії".

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.


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