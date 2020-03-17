Зеленський підібрав кандидата на посаду міністра економіки
Як передає RegioNews, посилаючись на "Українську правду", про це він заявив 16 березня на зустрічі з депутатами в своєму Офісі.
Як повідомляється, у Верховній Раді вже зареєстрований проект постанови від 16 березня про відповідне призначення Петрашка.
На інші вакантні посади в уряді кандидатів поки не знайшли.
За даними сайту latifundist (російськомовна версія), з 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку Росії".
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.
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