Зеленський підібрав кандидата на посаду міністра економіки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є кандидатура на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - це Ігор Петрашко

Фото: latifundist.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є кандидатура на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - це Ігор Петрашко

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