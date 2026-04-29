29 квітня 2026, 11:53

На Буковині засудили до довічного чоловіка, який місяцями ґвалтував 13-річну дівчинку

Чернівецький апеляційний суд призначив найсуворіше покарання жителю Чернівців, який систематично вчиняв сексуальне насильство над 13-річною донькою своєї співмешканки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловік проживав із матір’ю дитини з серпня 2021 року. Попри те, що сам є батьком чотирьох малолітніх дітей, він щотижня ґвалтував дівчинку протягом лютого-травня 2024 року. Зловмисник постійно залякував дитину, намагався змусити її мовчати, переконуючи, що "правду ніхто не почує".

Один із епізодів стався навіть у день 13-річчя дитини: тоді чоловіка зупинив лише опір дівчинки та очікування гостей, проте через три дні довів задумане до кінця.

Про вчинене стало відомо після того, як мати помітила зміни в емоційному стані доньки. Дитина розповіла про насильство йі жінка звернулася до правоохоронців.

Раніше суд першої інстанції засудив фігуранта до 15 років тюрми, проте прокуратура оскаржила це рішення як занадто м'яке. Сам обвинувачений вини не визнав і заявляв про наклеп. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів, змінивши термін на довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали 44-річного чоловіка за розбещення доньки та її однокласниці. Він надсилав дівчатам через месенджіри порнографічні файли.

