29 квітня 2026, 11:39

Скандал із викраденим зерном: Україна звернулася до Ізраїлю за правовою допомогою

Фото: з відкритих джерел
Україна звернулася до Ізраїлю із запитом про правову допомогу через можливе надходження до країни сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає RegioNews.

Відповідний запит, отриманий від Офісу Генерального прокурора України, вже направлено до Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції Ізраїлю.

Крім того, українські адвокати передали матеріали безпосередньо до Генеральної прокуратури Ізраїлю.

Раніше Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського та вручило йому ноту протесту через надходження до ізраїльських портів продукції, яка, за даними української сторони, була вивезена РФ з окупованих територій.

У МЗС України заявили, що походження зерна встановлено, а схеми його приховування – зокрема перевантаження"борт-борт" у Чорному морі – добре відомі. Попри це, такі вантажі продовжують потрапляти до Ізраїлю та вводитися в комерційний обіг.

Зокрема, йдеться про судно "ABINSK", яке станом на 27 квітня перебувало на рейді порту Хайфи та очікувало на розвантаження. За даними української сторони, це не поодинокий випадок, а частина системної практики.

У МЗС наголосили, що ігнорування звернень України може сприяти легалізації викраденого зерна та обходу санкцій. Українська сторона вимагає від Ізраїлю вжити невідкладних заходів для припинення імпорту такої продукції.

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що висунуті звинувачення не підкріплені доказами. Він також зазначив, що до публічних заяв Україна не подавала офіційного запиту про правову допомогу, і запевнив, що ситуацію буде розглянуто.

Скандал із українським зерном: що відомо

14 квітня Ізраїль дозволив судну ABINSK із вантажем пшениці, ймовірно вивезеної з тимчасово окупованих територій України, зайти до порту Хайфа.

27 квітня до цього ж порту дозволили вхід ще одному судну – PANORAMITIS, яке, за даними української сторони, також могло перевозити зерно з ТОТ.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір вручити Ізраїлю ноту протесту через подібні випадки.

Вже 28 квітня президент Володимир Зеленський анонсував запровадження санкцій проти суб’єктів, причетних до транспортування викраденого українського зерна.

Нагадаємо, росіяни продовжують красти український врожай з тимчасово окупованих територій. Це зерно вони не лише забирають до РФ, але й продають на міжнародному ринку. За даними Центру національного спротиву, так звану "російську пшеницю" закуповують близько 70 країн світу. Зокрема, це Єгипет, Туреччина та Іран.

