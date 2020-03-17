Зеленский подобрал кандидата на должность министра экономики
Как передает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду", об этом он заявил 16 марта на встрече с депутатами в своем Офисе.
Как сообщается, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления от 16 марта о соответствующем назначении Петрашко.
На другие вакантные должности в правительстве кандидатов пока не нашли.
По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.
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