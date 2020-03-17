Зеленский подобрал кандидата на должность министра экономики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть кандидатура на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - это Игорь Петрашко

Фото: latifundist.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть кандидатура на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - это Игорь Петрашко

Как передает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду", об этом он заявил 16 марта на встрече с депутатами в своем Офисе. Как сообщается, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления от 16 марта о соответствующем назначении Петрашко. На другие вакантные должности в правительстве кандидатов пока не нашли. По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка. В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России". Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров. 11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.

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