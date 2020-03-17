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17 марта 2020, 08:19 6

Зеленский подобрал кандидата на должность министра экономики

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17 марта 2020, 08:19 6
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть кандидатура на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - это Игорь Петрашко
Фото: latifundist.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть кандидатура на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - это Игорь Петрашко

Как передает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду", об этом он заявил 16 марта на встрече с депутатами в своем Офисе.

Как сообщается, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления от 16 марта о соответствующем назначении Петрашко.

На другие вакантные должности в правительстве кандидатов пока не нашли.

По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.


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