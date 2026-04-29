Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: сталася пожежа
У середу, 29 квітня, російський безпілотник атакував автозаправну станцію у Херсоні
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок влучання виникла пожежа: загорілися ємність із газом, паливна колонка та легковий автомобіль.
До ліквідації займання були залучені підрозділи ДСНС.
Рятувальники працювали в умовах підвищеного ризику повторних атак, однак змогли оперативно загасити вогонь.
За попередньою інформацією, серед цивільного населення постраждалих немає.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області. Через російські обстріли дістали поранення семеро людей.
