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07 березня 2020, 11:41 1

Світовий Конґрес Українців закликав Зеленського та уряд уникати політично вмотивованого правосуддя

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07 березня 2020, 11:41 1
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Світовий Конґрес Українців закликає президента Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму
На фото: Павло ГРОД (СКУ)
Світовий Конґрес Українців закликає президента Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму

Про це йдеться в заяві СКУ, оприлюдненій на офіційному сайті організації, пише RegioNews.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.

"Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.

У заяві зазначається, що Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.

"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України", - наголосили в СКУ.


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