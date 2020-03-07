Всемирный Конгресс Украинских призвал Зеленского и правительство избегать политически мотивированного правосудия
Об этом говорится в заявлении ВКУ, обнародованном на официальном сайте организации, пишет RegioNews.
"Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если ее политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", - говорится в заявлении.
"Чрезвычайно важно, чтобы выбранные и назначенные государственные деятели продолжали положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия", - заявил Президент ВКУ Павел Грод.
В заявлении отмечается, что Всемирный Конгресс Украинцев прилагает все усилия для усиления Украины как успешной, демократической, европейской страны.
"Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии.ВКУ продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины", - отметили в ВКУ.
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