Побачити на власні очі: Зеленський планує ревізію всіх областей України
Як передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час спілкування з місцевими мешканцями та представниками ЗМІ під час робочої поїздки на Полтавщину.
"Я хочу відвідати у найближчі місяці всі області України, хочу зрозуміти всі проблеми. Вирішувати все це буде уряд і прем'єр-міністр. Ми хочемо дійсно побачити на власні очі", - сказав гарант.
Також він розказав, що йому кажуть, що всі українці незадоволені медичною реформою, але сьогодні він побачив, що насправді це не так.
"Ми заїхали (до Полтавської обласної лікарні - ред.) і бачимо, що є багато людей, які бачать, що будуть зміни у якості медицини. Така сама ситуація, коли мені кажуть, що у нас із промисловістю все нормально. Вчора зустрілися (з бізнесменами Полтавщини - ред.) і побачили, що з промисловістю майже все ненормально", - підкреслив президент.
Також він додав, що всі ці стратегічні проблеми, про які люди говорять йому в областях, представники Офісу президента записують, потім передають в уряд і очікують побачити від уряду тактику і стратегію їх вирішення.
"Щоб розуміти, які проблеми, треба спілкуватися з людьми не по телефону, не у Facebook, хоча у Facebook прикольно. Але, мені здається, (треба — ред.) дивитись в очі і розуміти... Якщо ми не будемо так зустрічатись, я думаю, що глибину будь-якої проблеми ми не зрозуміємо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 5-6 березня президент Володимир Зеленський проводить робочий візит на Полтавщині.
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