Увидеть своими глазами: Зеленский планирует ревизию всех областей Украины

В ближайшие месяцы президент Владимир Зеленский планирует посетить все области Украины, чтобы понять, какие проблемы волнуют людей на местах, и передать правительству для решения

Фото: president.gov.ua

В ближайшие месяцы президент Владимир Зеленский планирует посетить все области Украины, чтобы понять, какие проблемы волнуют людей на местах, и передать правительству для решения

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время общения с местными жителями и представителями СМИ во время рабочей поездки в Полтавскую область.

"Я хочу посетить в ближайшие месяцы все области Украины, хочу понять все проблемы. Решать все это будет правительство и премьер-министр. Мы хотим действительно увидеть воочию", - сказал гарант.

Также он рассказал, что ему говорят, что все украинцы недовольны медицинской реформой, но сегодня он увидел, что на самом деле это не так.

"Мы заехали (в Полтавскую областную больницу - ред.) и видим, что есть много людей, которые видят, что будут изменения в качестве медицины. Такая же ситуация, когда мне говорят, что у нас с промышленностью все нормально. Вчера встретились (с бизнесменами Полтавщины - ред.) и увидели, что с промышленностью почти все ненормально ", - подчеркнул президент.

Также он добавил, что все эти стратегические проблемы, о которых люди говорят ему в областях, представители Офиса президента записывают, потом передают в правительство и ожидают увидеть от правительства тактику и стратегию их решения.

"Чтобы понимать, какие проблемы, надо общаться с людьми не по телефону, не в Facebook, хотя в Facebook прикольно. Но, мне кажется, (нужно - ред.) Смотреть в глаза и понимать ... Если мы не будем так встречаться, я думаю, что глубину любой проблемы мы не поймем", - сказал Зеленский.

Напомним, 5-6 марта президент Владимир Зеленский проводит рабочий визит на Полтавщине.