Порошенко снова пришел в ГБР - из-за Дубинского
Как передает RegioNews, об этом он заявит под стенами бюро.
"Мы сегодня опять с хорошими новостями: вчера суд принял, а как только мы получили решение суда, по которому обязывают ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР. Это решение об анализе уплаты налогов, которое было представлено марионеткой Коломойского, который называется "мама любит скорость" (Александр Дубинский, - ред.). Второе решение обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении ", - сказал экс-гарант.
Пропутінська п’ята колона ОПЗЖ, контрольована Портновим, який є куратором ДБР, влаштувала вчора справжній шабаш. Співучасники шабашу – ті, хто вступив з ними у союз – маріонетки Коломойського і монобільшість "Слуга народу" Зеленського, що стали на їх бік. pic.twitter.com/3Q8x2HVaO8— Петро Порошенко (@poroshenko) March 6, 2020
По его словам, он пришел в ГБР, чтобы сообщить о решении суда, так как представители бюро не ходят на заседания.
При этом Порошенко назвал "шабашем" выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Как он пояснил, речь идет не о личности нового генпрокурора, а о том, что "разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине", чего "не было со времен Януковича".
Напомним, 28 февраля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В тот же день у здания ГБР в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского. Присутствующие участники пикета не позволяли Дубинскому пройти от подъезда к автомобилю. Они выкрикивали "Дубинский - черт!" и "Позор!".
- 14:40 06 марта Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 14:04 06 марта На Донбассе боевики активно готовятся к командно-штабным учениям - разведка
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука