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06 марта 2020, 12:26 8

Порошенко снова пришел в ГБР - из-за Дубинского

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06 марта 2020, 12:26 8
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Бывший президент Петр Порошенко пришел сегодня, 6 марта, в Государственный бюро расследований и требует возбудить уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский
Фото: twitter/poroshenko
Бывший президент Петр Порошенко пришел сегодня, 6 марта, в Государственный бюро расследований и требует возбудить уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский

Как передает RegioNews, об этом он заявит под стенами бюро.

"Мы сегодня опять с хорошими новостями: вчера суд принял, а как только мы получили решение суда, по которому обязывают ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР. Это решение об анализе уплаты налогов, которое было представлено марионеткой Коломойского, который называется "мама любит скорость" (Александр Дубинский, - ред.). Второе решение обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении ", - сказал экс-гарант.

По его словам, он пришел в ГБР, чтобы сообщить о решении суда, так как представители бюро не ходят на заседания.

При этом Порошенко назвал "шабашем" выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как он пояснил, речь идет не о личности нового генпрокурора, а о том, что "разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине", чего "не было со времен Януковича".

Напомним, 28 февраля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В тот же день у здания ГБР в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского. Присутствующие участники пикета не позволяли Дубинскому пройти от подъезда к автомобилю. Они выкрикивали "Дубинский - черт!" и "Позор!".


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