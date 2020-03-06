Порошенко снова пришел в ГБР - из-за Дубинского

Бывший президент Петр Порошенко пришел сегодня, 6 марта, в Государственный бюро расследований и требует возбудить уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Петр Порошенко пришел сегодня, 6 марта, в Государственный бюро расследований и требует возбудить уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский

Как передает RegioNews, об этом он заявит под стенами бюро.

"Мы сегодня опять с хорошими новостями: вчера суд принял, а как только мы получили решение суда, по которому обязывают ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР. Это решение об анализе уплаты налогов, которое было представлено марионеткой Коломойского, который называется "мама любит скорость" (Александр Дубинский, - ред.). Второе решение обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении ", - сказал экс-гарант.

Пропутінська п’ята колона ОПЗЖ, контрольована Портновим, який є куратором ДБР, влаштувала вчора справжній шабаш. Співучасники шабашу – ті, хто вступив з ними у союз – маріонетки Коломойського і монобільшість "Слуга народу" Зеленського, що стали на їх бік. pic.twitter.com/3Q8x2HVaO8 — Петро Порошенко (@poroshenko) March 6, 2020

По его словам, он пришел в ГБР, чтобы сообщить о решении суда, так как представители бюро не ходят на заседания.

При этом Порошенко назвал "шабашем" выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как он пояснил, речь идет не о личности нового генпрокурора, а о том, что "разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине", чего "не было со времен Януковича".

Напомним, 28 февраля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В тот же день у здания ГБР в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского. Присутствующие участники пикета не позволяли Дубинскому пройти от подъезда к автомобилю. Они выкрикивали "Дубинский - черт!" и "Позор!".