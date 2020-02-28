У Києві прихильники Порошенка викрикували Дубінському "Чорт!" і "Ганьба!"
Про це пише RegioNews з посиланням на kiev.sq.com.ua
Біля будівель проходила акція прихильників колишнього президента Петра Порошенка, який повинен був прибути на допит. Одночасно в ГБР з'явився нардеп Дубинський.
Присутні учасники пікету не дозволяли Дубинському пройти від під'їзду до автомобіля. Вони вигукували "Дубінський - чорт!" і "Ганьба!"
Нардепа оточила поліція і довела його до машини.
Як пише Дубинський на своїй сторінці в Facebook, він приїхав в ДБР дати свідчення у справі про ухилення п’ятого президента України, голови партії Євросолідарність Петра Порошенка від сплати податків, зловживанні службовим становищем та конфлікт інтересів. Справа була порушена за заявою нардепа.
Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и...Опубліковано Александром Дубинским Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
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