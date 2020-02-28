У Києві прихильники Порошенка викрикували Дубінському "Чорт!" і "Ганьба!"

28 лютого близько будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського

28 лютого близько будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського

Про це пише RegioNews з посиланням на kiev.sq.com.ua

Біля будівель проходила акція прихильників колишнього президента Петра Порошенка, який повинен був прибути на допит. Одночасно в ГБР з'явився нардеп Дубинський.

Присутні учасники пікету не дозволяли Дубинському пройти від під'їзду до автомобіля. Вони вигукували "Дубінський - чорт!" і "Ганьба!"

Нардепа оточила поліція і довела його до машини.

Як пише Дубинський на своїй сторінці в Facebook, він приїхав в ДБР дати свідчення у справі про ухилення п’ятого президента України, голови партії Євросолідарність Петра Порошенка від сплати податків, зловживанні службовим становищем та конфлікт інтересів. Справа була порушена за заявою нардепа.