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28 лютого 2020, 17:57 17

У Києві прихильники Порошенка викрикували Дубінському "Чорт!" і "Ганьба!"

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28 лютого 2020, 17:57 17
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28 лютого близько будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського
28 лютого близько будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського

Про це пише RegioNews з посиланням на kiev.sq.com.ua

Біля будівель проходила акція прихильників колишнього президента Петра Порошенка, який повинен був прибути на допит. Одночасно в ГБР з'явився нардеп Дубинський.

Присутні учасники пікету не дозволяли Дубинському пройти від під'їзду до автомобіля. Вони вигукували "Дубінський - чорт!" і "Ганьба!"

Нардепа оточила поліція і довела його до машини.

Як пише Дубинський на своїй сторінці в Facebook, він приїхав в ДБР дати свідчення у справі про ухилення п’ятого президента України, голови партії Євросолідарність Петра Порошенка від сплати податків, зловживанні службовим становищем та конфлікт інтересів. Справа була порушена за заявою нардепа.

Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и...

Опубліковано Александром Дубинским Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.


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