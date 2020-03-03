У Вінницькій ОДА обговорили зміни до Конституції
2 березня у приміщення Вінницької ОДА відбулася дискусійна зустріч "Конституційне забезпечення децентралізації в Україні – 2020”, на якій представники Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей обговорили деталі реформи
2 березня у приміщення Вінницької ОДА відбулася дискусійна зустріч "Конституційне забезпечення децентралізації в Україні – 2020”, на якій представники Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей обговорили деталі реформи
Про це повідомляють RegioNews посиланням на місцеве джерело Коротко.
Під час дискусії учасники обговорювали права, що надаються органам місцевого самоврядування; розділення повноважень між ними і державою;формат партнерства між цими інституціями; терміни повноважень органів місцевого самоврядування.
За результатами обговорень делагати мають сформовати консенсусні положення Конституції України та законів, які допоможуть завершити реформу децентралізації.
Як стало відомо раніше, для успішного завершення реформи децентралізації необхідно зміцнити взаємну довіру. На цьому наголосив очільник комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.
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