ВООЗ назвала неефективним вимірювання температури, щоб знайти хворих на коронавірус
Про це повідомляється на сайті організації, передає RegioNews.
"Контроль температури тіла на в'їзді або на виїзді сам по собі не є ефективним способом запобігти поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранню стадію перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жарознижувальне і таким чином приховати симптоми. Крім того, такі заходи вимагають істотних вкладень, при цьому користі від цього може бути мало", - повідомляє ВООЗ.
На думку фахівців організації, більше ефективними будуть консультації мандрівників стосовно способів уникнення зараження, а також проведення процедури збору декларацій про стан здоров'я на в'їзді в країну з контактною інформацією пасажирів, щоб належним чином оцінити ризики і відстежити їх можливі контакти.
Раніше повідомлялося, що температурний скринінг застосовується щодо всіх громадян, які прибувають в Україну для запобігання потрапляння коронавірусу на територію нашої держави.
Станом на 2 березня у світі зафіксовано 89 074 хвирих коронавірусом Covid-19, померли 3 048 осіб, а одужали 45 110.
Під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю.
Протягом понеділка, 1 березня працівники Державної прикордонної служби України шляхом температурного скринінгу поміряли температуру 122 226 осіб.
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