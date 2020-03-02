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02 березня 2020, 13:30 12

ВООЗ назвала неефективним вимірювання температури, щоб знайти хворих на коронавірус

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02 березня 2020, 13:30 12
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У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вимірювання температури пасажирів, які в'їжджають в країну - це витратний і не ефективний спосіб боротьби із коронавірусом
Фото: ДПСУ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вимірювання температури пасажирів, які в'їжджають в країну - це витратний і не ефективний спосіб боротьби із коронавірусом

Про це повідомляється на сайті організації, передає RegioNews.

"Контроль температури тіла на в'їзді або на виїзді сам по собі не є ефективним способом запобігти поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранню стадію перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жарознижувальне і таким чином приховати симптоми. Крім того, такі заходи вимагають істотних вкладень, при цьому користі від цього може бути мало", - повідомляє ВООЗ.

На думку фахівців організації, більше ефективними будуть консультації мандрівників стосовно способів уникнення зараження, а також проведення процедури збору декларацій про стан здоров'я на в'їзді в країну з контактною інформацією пасажирів, щоб належним чином оцінити ризики і відстежити їх можливі контакти.

Раніше повідомлялося, що температурний скринінг застосовується щодо всіх громадян, які прибувають в Україну для запобігання потрапляння коронавірусу на територію нашої держави.

Станом на 2 березня у світі зафіксовано 89 074 хвирих коронавірусом Covid-19, померли 3 048 осіб, а одужали 45 110.

Під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю.

Протягом понеділка, 1 березня працівники Державної прикордонної служби України шляхом температурного скринінгу поміряли температуру 122 226 осіб.


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