ВООЗ назвала неефективним вимірювання температури, щоб знайти хворих на коронавірус

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вимірювання температури пасажирів, які в'їжджають в країну - це витратний і не ефективний спосіб боротьби із коронавірусом

Фото: ДПСУ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вимірювання температури пасажирів, які в'їжджають в країну - це витратний і не ефективний спосіб боротьби із коронавірусом

Про це повідомляється на сайті організації, передає RegioNews. "Контроль температури тіла на в'їзді або на виїзді сам по собі не є ефективним способом запобігти поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранню стадію перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жарознижувальне і таким чином приховати симптоми. Крім того, такі заходи вимагають істотних вкладень, при цьому користі від цього може бути мало", - повідомляє ВООЗ. На думку фахівців організації, більше ефективними будуть консультації мандрівників стосовно способів уникнення зараження, а також проведення процедури збору декларацій про стан здоров'я на в'їзді в країну з контактною інформацією пасажирів, щоб належним чином оцінити ризики і відстежити їх можливі контакти. Раніше повідомлялося, що температурний скринінг застосовується щодо всіх громадян, які прибувають в Україну для запобігання потрапляння коронавірусу на територію нашої держави. Станом на 2 березня у світі зафіксовано 89 074 хвирих коронавірусом Covid-19, померли 3 048 осіб, а одужали 45 110. Під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю. Протягом понеділка, 1 березня працівники Державної прикордонної служби України шляхом температурного скринінгу поміряли температуру 122 226 осіб.

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