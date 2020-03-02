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02 березня 2020, 12:05 9

Перевірка на коронавірус: у Криму на карантині знаходяться півсотні людей

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02 березня 2020, 12:05 9
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Всього під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю
Всього під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міжрегіональне управління Росспоживнагляду по Республіці Крим та місту Севастополю.

Крім того, в Росспоживнагляді в Севастополі звернулися з позовом до суду, який ухвалив рішення про примусову госпіталізацію в інфекційний стаціонар для завершення обстеження пацієнтки-втікачки з підозрою на коронавірус.

"Громадянка Р. після повернення з КНР перебувала на карантині, який передбачає 14-денне медичне спостереження у Севастопольській інфекційній лікарні, де отримувала симптоматичне лікування та необхідний обсяг лабораторних досліджень. Однак, не закінчивши необхідне обстеження, громадянка самовільно залишила медичний заклад", - йдеться в повідомленні.


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