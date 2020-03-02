Прикордонники за добу виміряли температуру 122 тисячам осіб
Про це повідомляє пресслужба МВС у Фацебук, передає RegioNews
"Температурний скринінг: Упродовж 1 березня силами Державної прикордонної служби України було перевірено 122 226 осіб. 2 громадян України з підвищеною температурою 38,2 та 38,3 виявлено у пункті пропуску "Рава-Руська". Лікарі діагностували у них ГРВІ, ознак коронавірусу не виявлено", - зазначено у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що температурний скринінг застосовується щодо всіх громадян, які прибувають в Україну для запобігання потрапляння коронавірусу на територію нашої держави.
Станом на 2 березня у світі зафіксовано 89 074 хвирих коронавірусом Covid-19, померли 3 048 осіб, а одужали 45 110.
Під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю.
- 12:42 02 березня Справа Шеремета: поки не можемо розкрити результати роботи - Рябошапка
- 12:38 02 березня За місяць держборг України зменшився на мільярд доларів
- 12:37 02 березня На Закарпатті представили нового керівника поліції
- 12:32 02 березня У Кабміні всіх, хто пов'язаний з закупівлями, перевірять на детекторі брехні
- 12:31 02 березня В Одесі ріжуть на метал турецький "Боїнг", який здійснив аварійну посадку
- 12:22 02 березня Розбиті тротуари Києва зняли в британському рекламному ролику
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)