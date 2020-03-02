На Закарпатті представили нового керівника поліції

Поліцію Закарпаття очолив Олександр Шляховський

Фото із сайту Поліції Закарпатської області

Поліцію Закарпаття очолив Олександр Шляховський

Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області, голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового керівника Закарпатської поліції.



Поліцію Закарпаття очолив Олександр Шляховський. Представлення відбулося сьогодні, 2 березня

"Олександр Шляховський – досвідчений оперативник, пройшов шлях від рядового оперативника карного розшуку до начальника кримінальної поліції Київської області. Його завдання разом із керівниками усіх служб поліції Закарпаття – забезпечення безпеки усіх жителів області, проведення превентивної роботи та протидія злочинності", - зауважив під час представлення Ігор Клименко.

У своєму виступі Олександр Шляховський подякував керівництву Національної поліції за довіру і запевнив, що колектив поліції Закарпаття готовий до виконання всіх поставлених завдань.

Нагажаємо, троє патрульних із Закарпаття судитимуть за побиття подружжя. Правоохоронців звинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства.