На Закарпатті представили нового керівника поліції
Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області, голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового керівника Закарпатської поліції.
Поліцію Закарпаття очолив Олександр Шляховський. Представлення відбулося сьогодні, 2 березня
"Олександр Шляховський – досвідчений оперативник, пройшов шлях від рядового оперативника карного розшуку до начальника кримінальної поліції Київської області. Його завдання разом із керівниками усіх служб поліції Закарпаття – забезпечення безпеки усіх жителів області, проведення превентивної роботи та протидія злочинності", - зауважив під час представлення Ігор Клименко.
У своєму виступі Олександр Шляховський подякував керівництву Національної поліції за довіру і запевнив, що колектив поліції Закарпаття готовий до виконання всіх поставлених завдань.
Нагажаємо, троє патрульних із Закарпаття судитимуть за побиття подружжя. Правоохоронців звинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства.
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